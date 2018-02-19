В Ижевске сестры-школьницы умерли после ссоры с матерью

Трагически прервались жизни 12-летней и 15-летней сводных сестер. Девочки оставили предсмертные записки у себя в Instagram-аккаунтах.

По предварительной версии, школьницы решили умереть после ссоры младшей сестры с мамой, передает Telegram-канал Mash. Якобы она начала встречаться с мальчиком, что мать не одобрила. Сообщается, что родители хотели отвезти дочь к гинекологу.

Тогда сестры решили умереть вместе. В своих предсмертных записках девочки просили никого не винить и всем передали привет.

Психологи считают, что основные причины, толкающие человека к тому, чтобы покончить с собой, – это обида, одиночество, чувство отчужденности и непонимания. Например, ребенку может показаться, что после рождения младшего брата или сестры он утратил любовь родителей.

По словам уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, с 2011 по 2015 годы количество самоубийств в нашей стране снизилось на 10% в год. Однако в 2016-м рост составил 57%. "Мы резко откатились назад на пять лет", – заявила ранее омбудсмен по правам ребенка в России в ходе селекторного совещания "О профилактике суицидов среди несовершеннолетних".