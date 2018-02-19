Безумные регионы: Семеро охотников поплатились за убийство косули

Отец-педофил из Нижнего Новгорода, обвиненные в убийстве косули охотники из Тюменской области и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Житель Нижнего Новгорода сядет в тюрьму за насилие над малолетней дочерью, сообщает Newsnn.ru. С июня 2015 по декабрь 2016 года мужчина совершал действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении своего ребенка. После того, как мать девочки узнала о случившемся, она подала заявление. Педофил не признавал свою вину. Но в итоге суд приговорил нижегородца к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Человек с деньгами в патрульной машине ДПС Пятигорска стал "героем" соцсетей. В пабликах города распространяют видеозапись, на которой якобы запечатлен процесс дачи взятки сотруднику ГИБДД, передает Newizv.ru. Сотрудники управления собственной безопасности краевого МВД инициировали проверку по факту публикации ролика.

В Ростовской области будут судить главу Усть-Донецкого городского поселения, который требовал деньги с продавцов цветов, информирует прокуратура региона. По информации Rostovgazeta.ru, местные жители обращались в администрацию для получения разрешения на торговлю, а чиновник просил с каждого по 500 рублей за день работы. Кроме того, глава незаконно обязал нескольких человек сделать и установить "малые архитектурные формы". За это он пообещал разрешить им торговать цветами.

В поле под городом Камышловом Свердловской области во время поездки на снегоходе с пьяным другом-трактористом погиб мужчина. Товарищи отдыхали компанией на местной базе отдыха. Двое приятелей выпивали, после чего один из них решил прокатиться и взял с собой друга. В какой-то момент поездки пассажир снегохода упал и погиб от полученных травм до приезда медиков скорой помощи, сообщает Tagilcity.ru.

В Казани осудят автомошенников, незаконно заработавших девять миллионов рублей. По информации Inkazan.ru, два заместителя директора одного из автосалонов провернули серию мошенничеств под предлогом поставки иномарок. Злоумышленники предлагали клиентам иномарки по цене ниже рыночной с возможностью частичной оплаты наличными. Также они предоставляли услуги за счет продажи автомобилей клиентов. Однако, иномарки так и не были поставлены.

В Тюменской области семь местных жителей заплатят штраф размером 730 тысяч рублей за убийство косули, передает Nashgorod.ru. 11 ноября 2017 года мужчины пошли в лес у деревни Бития на охоту. Соответствующего разрешения на это у них не было. Охотники распределили между собой роли: четверо ожидали добычу с ружьями, пока другие загоняли ее в ловушку. В двух километрах от деревни охотники застрелили самку косули. Браконьеров задержали по горячим следам.

В Омской области суд приговорил бывшего судебного пристава на два года за присвоение 990 тысяч рублей, сообщает Gorod55.ru. Следствие доказало, что мужчина в ходе работы по возбуждению исполнительного производства решил присвоить получаемые от должника деньги в счет оплаты уголовного штрафа. С апреля 2013 года по январь 2014 года он получил десять платежей, но эти средства на депозитный счет территориального отдела не перевел.

В Удмуртии полицейские пресекли деятельность банды. По информации Udm-info.ru, в Можгинском районе задержали группировку из 11 человек, подозреваемую в совершении 40 тяжких преступлений. На протяжении года они совершали разбои, вымогательства, мошенничества, кражи и грабежи. Кроме того, они организовали занятие проституцией в Ижевске.

В одном из кафе Центрального района Волгограда пожилой местный житель пытался в кафе изнасиловать пятилетнюю внучку приятельницы, передает Novostivolgograda.ru. После распития спиртных напитков женщину разморило, и она задремала, чем и решил воспользоваться подозреваемый. Прямо в помещении зала, где не было других посетителей, он совершил в отношении девочки развратные действия сексуального характера. Мужчина задержан.

В одной из школ республики Саха (Якутия) учитель физкультуры избил на уроке 14-летнего школьника. По информации Mkset.ru, между педагогом и учеником возник конфликт, в результате которого первый ударил подростка по голове, после чего затащил его в раздевалку, где продолжил избиение. Родители потерпевшего обратились в полицию, сотрудники которой завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ученика педагогом.

Под Уфой через 6 дней нашли мертвой пропавшую мать троих детей. Мать троих детей ушла из дома в деревне Ольховое. 19 февраля волонтеры из "Лизы Алерт", помогавшие искать сельчанку, сообщили печальную новость, сообщает ToDayNews Ufa. Известно, что женщина в расстроенных чувствах ушла гулять. Она взяла с собой телефон, но позже он стал недоступен. Что стало причиной ее гибели женщины, выясняют сотрудники правоохранительных органов.