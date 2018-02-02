Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой

В подмосковном городе Ликино-Дулево мать нашла в туалете 13-летнюю девочку с пакетом на голове. Подросток был в бессознательном состоянии, пишет Life.ru. Женщина вызвала скорую помощь, но школьница скончалась до приезда врачей.

В связи с происшествием проводится проверка. Изъяты полиэтиленовый пакет для мусора и освежитель воздуха, передает "360". Сестра погибшей призналась, что около двух недель они вдыхали пары освежителя. От матери, работающей уборщицей, школьницы новую забаву скрывали.