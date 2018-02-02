Ульяновские курсанты отделались испугом

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации, снявшие скандальный клип на песню Satisfaction, получили выговор. "К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание", – заявил ректор УИГА Сергей Краснов. Он отметил, что поводом для выговора стало нарушение требований устава вуза, пишет "Газета.ru".







