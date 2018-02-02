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Регионы

"Народный контроль" проверил НПФ в регионах

Координатор партпроекта "ЕР" "Народный контроль" Анна Кувычко. Фото: er.ru
Первые выводы, полученные в результате мониторинга деятельности негосударственных пенсионных фондов в субъектах Федерации, говорят о накопившихся проблемах в этой сфере. Партийный проект "Единой России" выявил минимум 17 регионов, где имеют место грубые нарушения со стороны агентов, представляющих интересы НПФ. 
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Как рассказала координатор "Народного контроля" Анна Кувычко, с начала года в "ЕР" поступило около трех десятков жалоб на работу агентов. По словам граждан, последние ходят по квартирам и с порога убеждают в необходимости заключить договор с их фондом.

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Gосле мониторинга ситуации можно сделать вывод о том, что пока она требует самого пристального внимания, отметила Кувычко. "Одним из эффективных решений данной проблемы мы видим исключение агентов из взаимодействия вкладчиков и НПФ", – сказала координатор проекта.

Для поиска эффективных решений этой проблемы она предлагает привлечь внимание общественности, собрав активистов на дискуссионных площадках, благодаря которым появится возможность донести суть вопроса до контролирующих органов.

По словам Анны Кувычко, в планах "Народного контроля" организовать общение представителей Минтруда, Пенсионного фонда и Центробанка. Задача подобных встреч – консолидация усилий в работе по данному направлению, уточнила она.

Ранее в СМИ появилась информация о фактах неправомерной передачи личных данных и переводе пенсионных накоплений из фонда в фонд без согласия владельца. По данным ЦБ, потери инвестиционного дохода из-за досрочной смены фондов составляют более 70 миллиардов рублей. в год.

Напомним, проект "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности россиян в сфере продовольственной политики, контроля качества товаров и услуг. В сфере его внимания также находится производство современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Автор: Дмитрий Куклин2 февраля 2018, 15:19

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