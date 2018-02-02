Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц

Сотрудникам приморского национального парка "Земля леопарда" удалось получить уникальный ролик. На видео запечатлены сразу семь разных видов диких животных.

Редкие кадры достались ученым благодаря леопарду Валере. Он принес добычу в зону, где находится фотоловушка, что и привлекло других зверей, передает РИА Новости.

"Качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар!" – восхищается инженер-исследователь "Земли леопарда" Виктор Сторожук. Ролик опубликован на YouTube.