Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц
Редкие кадры достались ученым благодаря леопарду Валере. Он принес добычу в зону, где находится фотоловушка, что и привлекло других зверей, передает РИА Новости.
"Качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар!" – восхищается инженер-исследователь "Земли леопарда" Виктор Сторожук. Ролик опубликован на YouTube.
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