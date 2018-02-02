Под Москвой нашли очаг опасной инфекции

В подмосковной Ивантеевке шесть детей оказались в больнице. Появились сообщения о том, что найден источник опасной инфекции. Врачи подозревали, что у них корь, однако позже эту информацию опровергли.
"Это ОРВИ. Все шестеро детей вместе с родителями пока находятся в больнице", – заявил собеседник агентства "Интерфакс". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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