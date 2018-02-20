В Перми при столкновении автобусов погиб ребенок

На Уинской улице в микрорайоне Садовый в Перми столкнулись автобусы маршрутов №1 и №68. В одном из них было 20 пассажиров, другой ехал пустым. В результате ДТП погиб школьник, передает Ura.ru. Два студента доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД, Департамента дорог и транспорта и прокуратуры. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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