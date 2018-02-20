Побег в одних носках: девушка спаслась от насильника из "ВКонтакте"
В правоохранительные органы Саратова с заявлением об изнасиловании обратилась 18-летняя девушка. По ее словам, 33-летний мужчина удерживал ее в квартире одного из домов.
Как сообщил следователь по особо важным делам территориального отдела ведомства Александр Палаш, злоумышленник познакомился с девушкой в соцсети "ВКонтакте". Там же он стал переписываться с ее подругой. Насильник манипулировал девушкой, заявляя, что подруга находится у него дома в неадекватном состоянии.
Девушка поехала на помощь, но сама оказалась в ловушке. Угрожая и запугивая, мужчина изнасиловал саратовку. Девушка решила бежать. Отпросившись в туалет, она выскочила в одних носках из квартиры на улицу. Прохожие вызвали полицию, передает ИА "Регион 64".
Злоумышленника быстро задержали, он дал показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Насильственные действия сексуального характера".
Менее чем месяц назад в Энгельсском районе Саратовской области были арестованы участники группового изнасилования. Преступники удерживали женщину привязанной к батарее в ее собственной квартире. Женщина была знакома со злоумышленниками, и сама впустила их в дом. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранты признали вину, они помещены под стражу.
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