В Подмосковье подсобный рабочий совратил двух школьниц

В полицию Орехово-Зуево обратились мать и бабушка двух учениц девятого класса, которые рассказали, что у девочек были близкие отношения со взрослым мужчиной. Подозреваемый задержан. Им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из клубов исторической реконструкции, передает телеканал "360".

Следствию удалось установить, что с августа по февраль 2018 года он вступал в половые сношения и совершал иные действия сексуального характера с обеими девочками. На тот момент им не было 16 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.