В Подмосковье подсобный рабочий совратил двух школьниц

В полицию Орехово-Зуево обратились мать и бабушка двух учениц девятого класса, которые рассказали, что у девочек были близкие отношения со взрослым мужчиной. Подозреваемый задержан. Им оказался 35-летний подсобный рабочий одного из клубов исторической реконструкции, передает телеканал "360".
Следствию удалось установить, что с августа по февраль 2018 года он вступал в половые сношения и совершал иные действия сексуального характера с обеими девочками. На тот момент им не было 16 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Прославленную гимнастку осыпали комплиментами
Поющая ведущая дала откровенное интервью
Мать девушки обнародовала фото из Индии
Керлингист отверг все обвинения