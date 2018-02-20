Помор убил товарища во время спора об армии

В Архангельской области суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Приморского района, который убил 56-летнего товарища, передает FlashNord. Преступление произошло еще 7 июля 2017 года. Товарищи выпивали в дачном доме, когда между ними возник спор по поводу необходимости нести службу в армии. Старший товарищ упрекал приятеля в том, что тот не проходил военную службу. Обвинение уверено, что тогда мужчина дважды ударил оппонента ножом в грудь.

Вину он не признал и заявил, что действовал в рамках самообороны. Суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к компенсации в размере 1,1 миллиона рублей.