Женщина зарезала маленького сына и убила себя в лесу
По информации правоохранительных органов, в лесополосе одного из районов Магнитогорска были обнаружены тела 40-летней женщины и ее малолетнего сына с ранениями. Предположительно, мать вонзила нож в мальчика, после чего покончила жизнь самоубийством.
По некоторым данным, она могла страдать от психического расстройства. В ходе осмотра места происшествия была найдена предсмертная записка, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Мать и ребенок ушли из дома 18 февраля, женщина сказала родным, что ненадолго. Однако ночевать они не вернулись и на телефонные звонки не отвечали. Родственники позвонили в полицию.
К поискам пропавших были подключены частные охранные предприятия. В результате рейда сотрудники ЧОПа нашли тела в лесу Орджоникидзевского района города.
Добавим, что совсем недавно Омский областной суд приговорил 38-летнего Евгения Карманова за убийство младенца к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. По версии следствия, мужчина взял сына за ножки и подставил под струю горячей воды, а потом дважды ударил головой о ванну, размозжив ребенку череп. Психиатрическая экспертиза, признала детоубийцу вменяемым, пишет газета "Вечерний Омск".
Мужчина показал, как балерина готовится к выступлению
Зрители отреагировали на перемену
Мать девушки обнародовала фото из Индии
Керлингист отверг все обвинения