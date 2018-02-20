Дерзкая кража коврика из подъезда попала на видео

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали кражу коврика из подъезда в доме на Старом Дмитровском шоссе в микрорайоне Новые водники подмосковного города Долгопрудный. "Зашел как ни в чем не бывало и забрал наш коврик с первого этажа. Стоит он около 800 рублей, скидывались на него всем подъездом. В итоге он и суток не пролежал", – цитирует "Подмосковье сегодня" одну из жильцов дома. Она предположила, что дерзкий налет на общественное имущество совершил сосед.
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