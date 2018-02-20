Суд приговорил заключенного к "конфискации" татуировок

На груди заключенного одной из колоний Чувашии были обнаружены две татуировки с нацистской символикой, передает телеканал "360". В показаниях на суде обвиняемый не отрицал, что сам нанес эти изображения.
Мужчину приговорили к штрафу в размере тысячи рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения", сообщается на сайте Чебоксарского районного суда. Под "конфискацией" понимается обязательство заключенного самостоятельно удалить татуировки.
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