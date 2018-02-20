Лютая официантка четырьмя ударами убила клиента в Подмосковье

Труп со следами побоев был обнаружен в подмосковном городе Коломна. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подозревают работницу местного кафе.

Днем 17 февраля в помещении пригородного кафе "Ермак" было обнаружено тело одного из посетителей. В ходе расследования выяснились обстоятельства происшествия. Очевидцы сообщили, что накануне в кафе возник конфликт между 37-летним мужчиной и сотрудницей заведения, в ходе которого женщина нанесла навязчивому посетителю четыре удара по голове. После полученных травм пострадавший скончался на месте, передает "360".



Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти является кровоизлияние желудочка головного мозга. Оперативникам удалось задержать подозреваемую, которой оказалась ранее судимая 37-летняя женщина, которая работала официанткой в этом кафе. Позже стало известно, что в 2016 году подозреваемая получила три года условно за аналогичное преступление. Сообщается, что скончавшийся мужчина тоже был неоднократно судим – за кражу, грабеж и мошенничество.

По факту случившегося следственным отделом по городу Коломна возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". На данный момент оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Похожий случай произошел в Серпухове два года назад. Тогда в круглосуточной пиццерии продавщица избила посетителя, который попросил у нее жалобную книгу. Молодой человек был недоволен сервисом заведения – он ждал заказ более получаса, после чего захотел вернуть свои деньги. После возврата суммы разочарованный клиент решил оставить отзыв в книге жалоб, однако на месте ее не обнаружил. Увидев, что друг молодого человека снимает происходящее на телефон, сотрудница пиццерии пришла в ярость и принялась избивать парней. К счастью, тогда все обошлось легкими травмами.