Российский музыкант найден с проломленным черепом у себя дома

Тело обнаружили в съемной квартире, где проживал музыкант. У него была пробита голова.

В Брянске найден мертвым 58-летний участник рок-группы "Черный кофе" Сергей Черняков. Тело обнаружили соседи рокера, которых насторожила распахнутая дверь в его квартире. На теле музыканта были отчетливо видны следы насильственной смерти, в частности голова Чернякова была пробита.

Точная причина гибели барабанщика будет установлена после вскрытия, полиция не исключает вероятности того, что Сергей ушел из жизни не без посторонней помощи, сообщает портал "Нашбрянск.ru". Однако пока оснований для возбуждения уголовного дела нет, заявил представитель следственного управления по Брянской области. Знакомые музыканта убеждены, что последние годы Черняков практически не работал, жил в квартире один и злоупотреблял спиртным.

За свою внушительную карьеру Сергей Черняков успел отметиться в ряде проектов, но широкую известность получил благодаря участию в группе "Черный кофе", в состав которой также входил известный музыкант Дмитрий Варшавский. Творческий путь рокер начал в середине 1970-х годов, когда окончил Брянское музыкальное училище по классу ударных инструментов. После службы в армии Сергей был частью команд ВИА "Романтики" и "Рок-марафон".

После многочисленных творческих поисков музыкант принял приглашение присоединиться к группе Николая Расторгуева и Валерия Кипелова "Лейся, песня". В составе проекта "Черный кофе" Черняков записал успешные альбомы "Светлый металл" и "Переступи порог", объехал с концертной программой весь СССР, гастролировал по Испании, а позже покинул группу. Знатоки российской рок-музыки считали его одним из топовых барабанщиков страны.

