Под Москвой младенца убила инфекция

В подмосковных Люберцах умер младенец. Местная жительница вечером положила ребенка спать, а на утро обнаружила, что малыш скончался.
По предварительным данным, его убила внутриутробная инфекция. Признаки насильственной смерти не обнаружены. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
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