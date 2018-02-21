В Подмосковье у безработной угнали внедорожник за 2 млн

С Лучистой улицы в городе Раменское угнали внедорожник Toyota RAV4. Автомобиль принадлежал безработной местной жительнице, передает телеканал "360". Материальный ущерб оценивается в два миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия полиция обнаружила след обуви, предположительно – угонщика.
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