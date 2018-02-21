В тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием

На Ямале из поврежденного транспортного отсека машины на дорогу выпал контейнер с цезием. Сразу после того как пропажа стала явной, начались поиски.
Через сутки контейнер обнаружился. Как выяснилось, его подобрал водитель шедшей следом машины. Мужчина предположил, что в контейнере – опасное вещество, и доставил его на одну из местных производственных баз. Следственно-оперативная группа изъяла объект из обращения, удостоверившись в отсутствии на нем повреждений.
"Контейнер не представлял и не представляет никакой угрозы. Из обращения он был сразу же изъят. Чтобы его повредить, надо очень постараться", – цитирует информационное агентство "СеверПресс" директора Департамента природно-ресурсного регулирования Владимира Галузу. Замеры показали, что утечки радиации нет.
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