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Регионы

Развративший пять школьниц помор снял свои похождения на видео

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В городе Северодвинске Архангельской области суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, обвиненному в совращении пяти девочек, передает FlashNord. Установлено, что через подругу он познакомился со школьницами в возрасте от 12 до 14 лет, в отношении которых совершил развратные действия.

С одной из девочек мужчина вступил в половое сношение. Секс с несовершеннолетней он записал на видео, а также сделал фотографии. Получившиеся порнографические материалы злоумышленник показывал знакомым. Суд приговорил помора к девяти годам колонии строгого режима. В пользу каждой из потерпевших с него взыскали от 70 до 170 тысяч рублей.

21 февраля 2018, 11:49

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