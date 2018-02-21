В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход

Управлению полиции Санкт-Петербурга пришлось закрыть выход со станции метро "Московская-1". По переходу катался кроссовер, водитель которого искал место для парковки.

Очевидцы быстро поняли, что мужчина заехал в переход не ради развлечения. Он просто перепутал метро с парковкой. Впрочем, наблюдавших за маневрами внедорожника это не удивило – водитель был изрядно пьян.

"Пьяный водитель заехал. Перепутал с парковкой и катался по подземному переходу", – сообщил Пятому каналу один из прохожих. Водителю удалось развлечь окружающих: они публикуют в Сети видео и фотографии лихача. Самому герою гонок не до веселья – ему предстоят объяснения со стражами порядка.