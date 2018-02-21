В Подмосковье фальшивые работодатели дерзко ограбили мужчину

В подмосковном Звенигороде в отделении банка произошло ограбление. Двое мужчин под видом работодателей заманили туда мигранта и стали ему угрожать. Когда приезжий отказался дать ПИН-код от кредитной карты, его избили.
Преступники забрали куртку, мобильный телефон и наличные. Их удалось задержать по горячим следам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Подмосковье сегодня".
Телеведущая высказала свое мнение
Говорят, домашнее видео стало достоянием общественности благодаря хакерам
Лыжница заявила, что не отдаст его
Голливудская дива прокомментировала разрыв артистов