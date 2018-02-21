Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына

Семейной паре из Волгограда вернули ребенка, который в течение шести лет числился мертвым. Мальчик был признан умершим из-за врачебной ошибки.



В одном из отделов судебных приставов Волгограда произошла поистине вопиющая история. В 2011 году у молодых супругов родился сын. Однако медики заявили, что малыш не проживет больше недели. Сначала отчаянные родители приняли решение отказаться от ребенка, однако спустя пять дней осознали, что не смогут жить с таким решением и вернулись за малышом. Тогда молодой семье сообщили, что младенец скончался.

История получила неожиданное продолжение спустя шесть лет, когда судебные приставы Волгограда получили исполнительный лист по алиментам на содержание несовершеннолетнего в размере 260 тысяч рублей. Выяснилось, что все это время мальчик был жив и находился в доме-интернате. Счета матери ребенка были арестованы по причине уклонения от уплаты алиментов. Когда женщина решила выяснить, в связи с чем ей приходят подобные уведомления, судебный пристав поднял архивы и выяснил, что производство о взыскании было направлено не по ошибке – ее сын жив и состоит у них на учете, сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила, что эта история будет тщательно изучена под ее личным руководством, а судебным приставам будет направлен запрос о выяснении подробностей этого прецедента. Также Болдырева высказала сомнения касательно обстоятельств этой истории. По ее словам, если родители согласны на усыновление ребенка, у которого наблюдаются серьезные осложнения, то врачи никогда не станут переубеждать супругов и уж тем более не будут делать прогнозы относительно его смерти. Медики лишь могут дать какие-либо рекомендации по состоянию здоровья ребенка, и не более того, считает Болдырева.