В Архангельске школьник умер от отравления

В Архангельске в подъезде жилого дома умер 13-летний мальчик. Школьник отравился парами газа: его пытались реанимировать, но вернуть ребенка к жизни не удалось, передает FlashNord.

По факту происшествия ведется проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. С родителями подростка работают правоохранители.