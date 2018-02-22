В Архангельске школьник умер от отравления

В Архангельске в подъезде жилого дома умер 13-летний мальчик. Школьник отравился парами газа: его пытались реанимировать, но вернуть ребенка к жизни не удалось, передает FlashNord.
По факту происшествия ведется проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. С родителями подростка работают правоохранители.
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