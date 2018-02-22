В уральском детском саду воспитательница покалечила девочку

В травмпункт на Липовом тракте в Нижнем Тагиле поступила шестилетняя девочка. У ребенка был диагностирован ушиб сустава, пришлось наложить повязку. Выяснилось, что травму девочке нанесла воспитательница в детском саду, которая резко дернула ее, пытаясь развернуть к шкафчику, передает URA.RU. Сотрудницу уволили, с остальными пообещали провести инструктаж.