Ревнивец насмерть забил возлюбленную после признания в изменах

Калининградские следователи нашли убийцу 42-летней местной жительницы. Женщина пропала из дома в начале января. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Под подозрение попал ее 43-летний сожитель. Под тяжестью улик он сознался в преступлении.

На допросе мужчина рассказал, что убийство произошло на даче в поселке Прегольский. По словам обвиняемого, выпив, его возлюбленная принялась в подробностях рассказывать, как изменяла ему. В приступе ярости мужчина набросился на нее и бил до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни, передает Eg.Ru. Тело ревнивец вынес на улицу и закопал в траншее, приготовленной для заливки фундамента. Там останки и были обнаружены следственной группой.