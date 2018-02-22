В Екатеринбурге из головы ребенка достали живого таракана

В Детской городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге из уха 12-летней девочки врачи достали живого таракана, передает URA.Ru. Ребенок жаловался на шумы. "Случай действительно редкий, такого я в своей практике не припомню", – рассказал один из врачей. По словам медиков, извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка не была повреждена.