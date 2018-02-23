Под Москвой танк вышел на уборку снега

В подмосковной Балашихе на уборку снега вышел танк. Местные энтузиасты переделали списанную боевую машину под гражданские нужды, передает "360".

Сначала двое мужчин на необычной машине убирали снег у своих домов, а потом к ним потянулись соседи с просьбами о помощи.

"Мы начали расчищать со своей территории, но потом уже увидели проблему других жителей. Если есть настроение, можно километров 10 снега разгрести", – рассказал один из танкистов-снегоуборщиков.



