Зверское избиение подростка школьницей сняли на видео

Инцидент произошел в городе Рыбное Рязанской области. Девочка устроила публичную расправу над подростком.

В Сети появился жестокий ролик, в котором запечатлены издевательства над мальчиком. На кадрах видно, как беспомощный школьник лежит в снегу, а ровесница периодически наносит ему удары ногой по голове.

Мучительница пытается добиться извинений за какой-то поступок. Подросток же безрезультатно оправдывается, в то время как за происходящим наблюдают несколько человек, голоса и смех которых слышны за кадром. Однако они даже не пытаются остановить издевательства, передает Ura.ru.

В местной полиции отреагировали на произошедшее. Правоохранители установили личности всех участников публичного избиения, по факту инцидента проводится проверка.

Отметим, что подростковой агрессии подвергаются не только ровесники хулиганов. В октябре прошлого года в одной из столичных школ третьеклассник избил 28-летнюю учительницу за вызов родителей. Мальчик ударил ее по голове и в живот.

Ребенок буквально озверел, увидев на пороге кабинета возмущенную мать, и набросился на учительницу с криком: "Стукачка!" Отбившись от школьника, пострадавшая ушла в кабинет директора, откуда отправилась в больницу. Медики зафиксировали побои и передали информацию в полицию.