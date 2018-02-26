Школьница умерла за столиком в McDonald`s

В Костроме 16‐летняя девушка умерла в McDonald`s. По предварительным данным, школьница зашла в кафе, сняла куртку и села за столик, передает "360".

К ней подошли двое друзей. В какой-то момент девочка упала на столик и перестала двигаться. Скорая приехала только через 30 минут после вызова. К тому моменту ребенок был мертв.