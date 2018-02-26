В Ногинске из-подо льда вытащили рыбака

Провалившегося под лед Клязьмы мужчину спасли специалисты "Мособлпожспаса". Прибыв на место, они обнаружили человека, который держался на поверхности, ухватившись за кромку льда, передает НСН. Известно, что рыбака вытащили из ледяной воды при помощи спасательных средств. Несчастного передали в руки медиков.