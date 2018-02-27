Мстивший соседям россиянин спалил квартиру матери

В Пскове мужчина поджег квартиру матери, чтобы отомстить соседям. Так он хотел уничтожить жилье неприятелей, передает FlashNord. "Осознавал, что в результате пожара огнем будут уничтожены и две соседние квартиры с имуществом", – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мститель сложил в квартире матери кучи из дров и картона, облил их жидкостью для розжига и подпалил, после чего выбрался через окно. Пожар заметили соседи – огонь удалось оперативно потушить. В результате пострадала только квартира родственницы поджигателя.