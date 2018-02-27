Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе

Итоги Олимпиады-2018 Скандал с Якубовичем Дом-2 Эксклюзив Развод Джигарханяна

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Вторник 27 февраля
Лента новостей
19:21
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
19:15
Нарусова озвучила сумашедшие цены на билеты в Большой театр
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:13
Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:58
Топ-4 книг для подростков
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
16:55
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
16:50
Виторган оказался замешан в громком убийстве
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:24
"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:57
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии
15:55
Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:27
Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество
14:56
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:45
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:32
Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении
14:31
Соловьев приструнил украинского политолога
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
14:03
Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:49
WADA решило окончательно изолировать Россию
13:48
Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:33
Трагедия жизни актрисы Карповой
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
11:07
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
10:55
Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой
10:55
Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц
10:50
Старейшая российская актриса умерла от рака
10:49
Коварный план Джигарханяна провалился
10:34
Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета
10:16
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами
10:16
Назван главный виновник старости
10:15
Ксения Бородина отказалась от работы
09:47
Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей
09:41
Бразильцев поразило "тройное солнце"
09:38
Что сделала с собой Екатерина Варнава
09:17
Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге
09:09
Алина Загитова разбилась в ДТП
08:47
Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде
08:29
Первый канал высказался об оскандалившемся Якубовиче
08:28
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
08:05
Морозы в Москве побили рекорд
22:22
Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой
22:09
Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
22:00
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
21:47
Как сделать карьеру в мире моды
21:47
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
21:40
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
21:11
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)
21:07
Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки
21:03
Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане
20:52
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
20:23
Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
20:09
Сотрудник Высшей школы экономики найден мертвым в шкафу
20:05
Именитую актрису арестовали за домашнее насилие
19:56
"Дом-2" подорвал здоровье Бузовой
19:50
В России выпустят iPhone в честь громкого триумфа на Олимпиаде
19:45
Британский боксер дал интервью после победы и умер
19:19
Умирающая от рака мать двоих детей рассказала о счастье
19:09
Дерзкая победа Загитовой на Олимпиаде была предсказуема
19:02
К чему снится авиакатастрофа
18:44
В Киеве ужаснулись количеству русскоговорящих
18:44
Совративший школьницу учитель избежал наказания
18:41
США отказались поддерживать агрессивную Украину
18:37
Найден убийца группы Дятлова
18:16
Известный российский ученый умер после тяжелой болезни
17:58
Зачем Тимошенко ввязывается в войну в Донбассе
17:56
Вейпы хотят приравнять к сигаретам
17:54
В Германии трагически погиб принц
17:42
Первый канал оправдался за жуткий ляп в сюжете о Сирии
17:36
Подмосковная компания отстояла свою репутацию
17:33
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
17:31
На севере Москвы ограбили машину инкассаторов
17:07
Отец сбежал с выступления Загитовой
17:02
Всемирно известная японская пианистка Кейко Мацуи выступит в Москве
17:00
В России алкоголь признали незаменимым для жизни
16:54
Когда будет достроено большое метрокольцо Москвы
16:32
Европа приютила питающихся радиацией инопланетян
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бессовестная Цымбалюк-Романовская разбила еще одну семью
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Коварный план Джигарханяна провалился
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Запад пытается заткнуть поющих гимн России хоккеистов
Дочь Волочковой унизила Бузову
Регионы

Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе

прочитано 991 раз

Днем 27 февраля на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Элеваторной и Худайбердина в центре Стерлитамака в Башкирии маршрутка сбила женщину, передает портал tdnu.ru. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на несколько метров. Сообщается, что она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Когда женщина была уже на другой стороне, загорелся зеленый для транспорта. Как рассказали свидетели ДТП, водитель маршрутного такси ехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. На место прибыла скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информации о состоянии пострадавшей пока не поступало.

27 февраля 2018, 15:26

комментарии

Политика

Соловьев приструнил украинского политолога
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
Зачем Тимошенко ввязывается в войну в Донбассе
Это навсегда: Рогозин сделал неутешительный прогноз о будущем

Шоу-бизнес

Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
С пышной груди Фриске съехал лифчик
Виторган оказался замешан в громком убийстве
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии

Проишествия

Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
Женщина-инвалид избила сотрудника Большого театра

Lifestyle

Последние минуты жизни актрисы Карповой
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шифрин влез в страшный скандал с предателем Серебряковым
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Екатерина Варнава

Комедийная актриса обнародовала новое фото
Шоу-бизнес

Коварный план Джигарханяна провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление
Спорт

WADA решило окончательно изолировать Россию

Спортивные чиновники приготовили для нас новый коварный сюрприз
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин
Совет на выходные
У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта

Фоторепортажи

Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали
Звезды "Дома-2" изменились до неузнаваемости после пластики

Спорт

Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
WADA решило окончательно изолировать Россию
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)

Регионы

Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
Зверское избиение подростка школьницей сняли на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru