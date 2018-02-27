Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара

В частном доме в селе Виловатово Горномарийского района Республики Марий Эл произошел пожар. По счастливой случайности, обошлось без жертв. К благополучному исходу оказалась причастна кошка хозяина жилища. Когда огонь начал распространяться по дому, молодой человек спал. Кошка запрыгнула на него и громким мяуканьем разбудила, передает Eg.Ru. В итоге ему удалось выбраться из охваченного пламенем дома через окно. Сообщается, что само строение серьезно пострадало от огня.