Последствия жуткой аварии с девятью погибшими попали на видео

На федеральной трассе "Урал" в Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. По последним данным, в жутком ДТП погибли девять человек, передает RT. На месте происшествия работают экстренные службы региона. Устанавливаются обстоятельства аварии. Последствия смертельного столкновения сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты. Запись опубликовал портал Life.ru.
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