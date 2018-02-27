В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию

На Авангардной улице в Казани местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим и сотрудникам полиции. Сообщается о нескольких погибших и пострадавших в результате произошедшего.

В Казани на Авангардной улице местный житель открыл огонь по прохожим, передает телеграм-канал 112. По информации телеграм-канала LifeShot, сперва он расправился с женой, которую заподозрил в измене. По другим данным, озвученным в телеграм-канале Mash, мужчина приехал к бывшей жене и начал стрелять ей в дверь, когда она отказалась пускать к себе экс-супруга.

По словам очевидцев, стрелок ходил по подъездам и стрелял по всем, кого встретит. Преступник также открыл огонь по полицейским, прибывшим на место происшествия. По предварительным данным, погиб один сотрудник ОМОНа, ранен один полицейский и двое прохожих.

Раскрыта личность преступника. Сообщается, что стрельбу открыл 34-летний Александр Петров. Соседи знают его как неуравновешенного и сильно пьющего человека. Сообщается, что в момент атаки на прохожих мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения.

По некоторым данным, у казанского стрелка был напарник. Его в ходе перестрелки ликвидировали сотрудники Росгвардии. Тем временем, поступают сообщения, что преступнику удалось пробраться в квартиру жены и забаррикадироваться там. Мужчина отказывается сдаваться.

Согласно последним данным, преступник был ликвидирован в ходе штурма. Подробности произошедшего устанавливаются.