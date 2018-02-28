Власти оплатят кредиты жертв крушения Ан-148

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендовала региональным властям проработать вопрос о возможности погашения долгов жертв крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, пишет газета "Известия". Рекомендация направлена в 19 регионов, в которых проживают семьи погибших.
Точный размер задолженности жертв Ан-148 не указывается. Известно, что у одного из погибших остались кредиты в банке на сумму около трех миллионов рублей.
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