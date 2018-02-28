На перевале Дятлова без следа пропал турист

На перевале Дятлова пропал турист из Екатеринбурга Александр Андреев, передает URA.RU. С тех пор, как мужчина отправился в одиночный поход, прошло три недели, однако он так и не вышел на связь. Примечательно, что в Ивдельском поисково-спасательном отряде о таком туристе не слышали. Он не регистрировался перед походом, и спасатели знают о нем только со слов родственников.

Напомним, перевал Дятлова получил свое название и печальную славу в 1959 году, после того как там погибла группа студентов. Полной картины произошедшего в тот роковой поход не удалось восстановить до сих пор, а место стало культовым среди поклонников подобного рода туризма со всего мира.