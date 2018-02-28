В Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль с людьми

В Санкт-Петербурге мужчина с ружьем в упор через лобовое стекло расстрелял автомобиль с пассажирами, передает телеграм-канал 112. Сообщается. что в результате пострадали два человека. Прибывшей на место полицией также был ранен сам нападавший. По предварительным данным, стрельба произошла после ДТП. Происходящее сняли на видео очевидцы.
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