20-летний любовник интимом довел до смерти 42-летнюю подругу

В реанимацию районной больницы в городе Красноармейске Саратовской области поступила пациентка в состоянии алкогольного опьянения и с многочисленными травмами, передает информационное агентство "Регион 64". У нее были диагностированы разрыв влагалища и повреждения внутренних органов, в том числе – прямой кишки.

Выяснилось, что в вечер госпитализации она предложила 20-летнему молодому человеку вступить с ней в половую связь. Тот согласился и во время любовных ласк и нанес все полученные ей травмы. Спустя два дня женщина скончалась от полученных повреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Молодой человек задержан.