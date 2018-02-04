"ЕР" приняла участие в патриотических акциях по всей стране

Главная тема митингов – поддержка олимпийской сборной и годовщина Сталинградской битвы. Также в ходе мероприятий, прошедших в разных регионах, стало открытие Года волонтера. Участие в акциях приняли в том числе представители региональных отделений "ЕР" и "Молодой Гвардии Единой России".

Так, жители Тюмени, пришедшие поддержать наших атлетов, могли увидеть концерт и увлекательную спортивно-развлекательную программу. Каждый из них имел возможность принять участие в различных состязаниях, прокатиться на коньках, сыграть в лазерный биатлон и хоккей в валенках, а также согреться необычными напитками "За Шипулина", "За Гараничева" и попробовать иные оригинальные блюда. Хитом стали "Пельмени с мельдонием".



На Кузбассе прошел флешмоб. Участники празднества выстраивали олимпийские кольца, наблюдали за праздничным концертом, стали свидетелями выступления кемеровских спортсменов. Все желающие также могли попробовать силы в хоккее, принять участие в мастер-классах по катанию на коньках или просто посмотреть показательные выступления фигуристов.

В Черкесске в акции приняли спортсмены, представители политических партий, общественных организаций, а также волонтеры, школьники и студенты. Изюминкой митинга стал пронос 30-метрового российского триколора по главной улице города. Его организовали и осуществили молодогвардейцы и волонтеры. А начался митинг с массового флэшмоба: пришедшие дети танцевали под песню "Вперед, Россия!"

Не менее интересно было и в Кургане. Пришедшие на митинг-концерт местные жители фотографировались рядом с боевой техников времен Великой Отечественной войны. А местное отделение "ЕР" развернуло полевую кухню, где была приготовлена традиционная солдатская каша.

В Петропавловске-Камчатском перед горожанами выступили лучшие творческие коллективы региона, были проведены интерактивные игры. Все желающие также могли оставить свои пожелания или предложения на специальном тематическом баннере, который развернулся рядом с местом торжеств.

Жители Нальчика в этот день вынесли на улицу огромный российский флаг, демонстрировавший единение народов страны. А в Орле лейтмотивом акции стал протест против любых войн. "Нет войне!", "Россия – страна победителей" – с такими лозунгами местные жители пришли на главную площадь города. По окончании митинга начался "Кубок города Орла" по хоккею среди детей в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Напомним, накануне в о многих регионах страны прошла всероссийская патриотическая акция "Россия в моем сердце!". В митинге-концерте приняли участие члены "Единой России", депутаты разного уровня, активисты "Молодой гвардии "Единой России". В Москве митинг-концерт состоялся на Васильевском спуске.