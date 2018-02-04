Под Москвой электричка протаранила машину

На железнодорожном переезде перегона Каналстрой – Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги в Московской области водитель легкового автомобиля выехал на пути под запрещающий сигнал перед пригородным поездом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги. Локомотивная бригады успела применить экстренное торможение, что позволило смягчить последствия ДТП. В электричке никто не пострадал. Водителю легковушки вызвали скорую помощь. Вскоре поезд отправился дальше. На расписание движения других поездом инцидент не повлиял.