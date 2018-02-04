Под Москвой электричка протаранила машину

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Воскресенье 4 февраля
Лента новостей
15:18
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о страданиях
14:57
На юге Москвы разгорелся крупный пожар
14:12
В центре Москвы произошла стрельба
13:55
Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего
13:12
Адский снегопад сделал из Москвы гигантский сугроб
12:30
Звезду "Дома-2" обругали за растолстевшего маленького сына
11:52
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
11:27
Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео
10:55
Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной
10:26
Бузова покинула Россию после скандального концерта
18:49
Террористы похвастались сбитым российским Су-25 (видео)
18:00
Актриса Татьяна Лютаева сообщила о об утрате из-за рака
17:34
Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель (видео)
17:27
Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"
17:01
52-летний актер Разбегаев ждет дочь
16:33
Валерию умоляют не надувать губы
16:12
Серов впервые рассказал о внебрачном ребенке
15:46
Садальский влез в скандал с Корчевниковым
15:42
Илюмжинов отказался от выборов президента Российской шахматной федерации
15:40
Строительство метро до "Рассказовки" вышло на финишную прямую
15:28
Кудрявцева взволновалась от нежности известного артиста
15:19
Панин довел до неистовства новым видео
14:41
Любовник Божены Рынской подал на развод
14:17
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
13:02
Елена Яковлева рассказала о тяжелом лечении
12:22
Известная актриса напала на Шурыгину
11:40
Редактор "Спаса" пожаловался на избиение Корчевниковым
11:18
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
11:12
В московской больнице произошел пожар
11:01
Тарасова жестко унизили на концерте Бузовой в Москве
10:39
Пострадавший на сцене Нагиев восхитил россиян
10:25
В метро Москвы погибла женщина
09:59
Страшные тайны: Борис Ельцин
21:58
Бузова побила севшую в лужу Собчак
21:40
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
21:36
В московском ресторане пьяный мужчина с пистолетом устроил дебош
21:15
Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
20:46
Полиция с собаками обыскивает самолет во Внуково
20:39
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
20:07
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля
20:04
Что ждет сына Дмитрия Маликова
19:43
Откровенное видео Бузовой и Батрутдинова вызвало скандал
19:11
На Москву обрушился снежный армагеддон
19:06
Названы страшные последствия антироссийских санкций
18:27
Под Москвой пациент умер в очереди к врачу
18:14
К чему снится бывший
17:55
Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты
17:44
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
17:27
В Подмосковье перевернулась фура с кислотой
17:21
"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"
17:12
Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
17:06
Россия унижает МОК в Швейцарии
16:52
Плюнувшие на Киев украинцы рванули в Россию
16:39
Матерящуюся Пугачеву назвали провинциальной истеричкой
16:36
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:07
Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками (видео)
15:57
Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
15:38
Перепуганный Порошенко загнал себя в угол
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:21
Ургант публично поиздевался над Меладзе
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:47
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
14:44
Фермеры решили накормить москвичей
14:43
Совет на выходные
14:39
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
14:37
Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:31
Новый поворот в деле группы Дятлова
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:05
Умерла самая одинокая в мире птица
14:04
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
13:54
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:38
Россиянам пообещали рекордное обогащение
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
13:18
54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:51
Памфилова публично отчитала Пескова
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:15
У располневшей Бородиной обгорело лицо
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:50
Главные события Москвы со 2 по 8 февраля
11:46
Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:16
На Украине готовится нацистский переворот
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:35
Грядет новая мировая катастрофа
10:28
Назван рассадник опасных бактерий в доме
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:58
ЕС объявил войну России на Балканах
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
Бузова покинула Россию после скандального концерта
Известная актриса напала на Шурыгину
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Регионы

Под Москвой электричка протаранила машину

прочитано 515 раз

На железнодорожном переезде перегона Каналстрой – Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги в Московской области водитель легкового автомобиля выехал на пути под запрещающий сигнал перед пригородным поездом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги. Локомотивная бригады успела применить экстренное торможение, что позволило смягчить последствия ДТП. В электричке никто не пострадал. Водителю легковушки вызвали скорую помощь. Вскоре поезд отправился дальше. На расписание движения других поездом инцидент не повлиял.

Автор: Геннадий Куприянов4 февраля 2018, 14:52

комментарии

Политика

Страшные тайны: Борис Ельцин
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот

Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Лютаева сообщила о об утрате из-за рака
Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель (видео)
52-летний актер Разбегаев ждет дочь
Валерию умоляют не надувать губы

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор

Запись опубликовал на своей странице в Instagram Максим Галкин
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" обругали за растолстевшего маленького сына

Красотка посоветовала всем критикам обратить внимание на собственный вес
Происшествия

Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего

Стали известны подробности крушения штурмовика Су-25
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о страданиях

Девушка переживает, что не сможет одержать верх в борьбе с онкологией

Гороскоп

Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Алина Кабаева хочет больше золота

Регионы

В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru