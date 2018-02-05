Красавица-врач из Подмосковья пропала при загадочных обстоятельствах

Волонтеры ведут поиск 34‐летнего врача красногорской больницы. Молодая женщина ушла из дома утром 2 февраля и перестала выходить на связь, передает "360". Куда она направлялась, никто из знакомых пропавшей сказать не смог.

"Она ушла в стеганом коричневом пальто, синих джинсах, сером свитере и черных сапогах", – рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт". По неподтвержденным данным, врач может находиться в Пензенской области.