Под Москвой упавшая ветка проломила череп ребенку

В подмосковном городе Егорьевске на девочку упала шестиметровая ветка. Ребенок госпитализирован, передает "360". Медики диагностировали у маленькой пострадавшей черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию и содержанию придомовых деревьев.