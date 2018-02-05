Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой

Избитый приемными родителями трехлетний мальчик скончался в больнице подмосковной Апрелевки, не приходя в сознание. Заседание суда, который 5 февраля должен был рассмотреть вопрос об аресте задержанных опекунов, пришлось перенести.

Карету скорой помощи в частный дом в Апрелевке вызвала 2 февраля 32-летняя Наталья. Она сообщила, что у трехлетнего ребенка случился внезапный приступ. Однако в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии установили факт жестокого обращения с мальчиком. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, а вдобавок отравление психотропными веществами. Ребенок впал в кому, передает "360".

Москвичи Наталья и Василий взяли на воспитание двух мальчиков-братьев в июне 2017 года из детского дома в Конаково Тверской области. Дети были не совсем здоровы – имели отклонения нервной системы. По рассказам знакомых, Наталья отдавала себе отчет в том, на что шла, и была готова к подобным трудностям. Своих детей женщина иметь не могла. На вопрос подруг, зачем берут сразу двух детей, отвечала, что они братья и их нельзя разлучать.

По данным "МК", супруги после этого сильно изменились. Не приглашали в гости, объясняя тем, что детям нужно привыкнуть к новой обстановке. Ранее агрессии у них никто из знакомых не замечал. По мнению друзей, супруги не справились с бременем воспитания двух не совсем здоровых детей.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Младший мальчик изъят из семьи.

Ранее Dni.Ru писали: жительница Магаданской области специально морила ребенка голодом, чтобы получать пособие. Женщина в 2008 году усыновила сироту. Она держала его в полуголодном состоянии и заставляла принимать лекарства, которые сильно подрывали его здоровье.

Через два года у когда-то здорового ребенка возникли симптомы заболеваний желудка. Обманув таким образом врачей, 25 октября 2010 года женщина добилась признания сына инвалидом. Чтобы не потерять социальные выплаты и пособия, она на протяжении семи лет поддерживала тяжелое состояние мальчика, не давая его организму восстанавливаться. За это время она смогла обманом получить у государства больше полутора миллионов рублей.

