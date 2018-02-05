Жительница Подмосковья продавала мужа со шкафом за 20 тысяч

В подмосковном городе Щелково женщина пыталась продать супруга и шкаф. Цена – 20 тысяч рублей. Объявление было размещено в одной из групп в соцсети, передает "360". "Продаем новый шкаф-купе с мужем. Абсолютно новый, в упаковке", — говорится в объявлении.

Однако позже женщина заявила, что супруга никому не отдаст. "На скорую руку написала не очень корректно. Мужа не продаю, самой нужен", – уточнила она.

