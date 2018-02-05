Устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды
Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах с камер наблюдения видно, как блондинка пытается что-то втолковать своему спутнику, который моет машину. Мужчина молча выслушивает ее, но в один момент не выдерживает и направляет на нее струю воды и окатывает спорщицу с головы до ног.
Как сообщает телеканал "360", претензии девушки могли быть связаны с тем, что мужчина неправильно наносит на автомобиль пену. Мнения пользователей Сети, посмотревших ролик, разделились. Некоторые считают, что мужчина прав и его спутнице досталось по заслугам, другие же уверены: такое поведение не красит представителя сильного пола.
Фигуристка сомневается в том, что актер является отцом ребенка Бик
Специалист дал свое заключение
Поющая ведущая вызвала ажиотаж
Статуи с членами шокировали журналистов в Пхенчхане