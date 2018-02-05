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Регионы

Безумные регионы: пьяный ижевчанин получил штраф за рассеянность

Кадр из мультфильма "Дядя Степа - милиционер"
Агрессивный омич не получил успокоительного от медиков, расеянный ижевчанин получил от полицейских штраф и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Приехавший в Уфу на заработки мужчина три года провел в рабстве, cообщает Newizv.ru. Местные активисты освободили 45-летнего рабочего, который несколько лет провел на стройке в Уфе. Когда он только приехал в город, работодатель отобрал у него документы, после чего начал запугивать мужчину, чтобы тот не сбежал. Сейчас пострадавшему оформляют новые документы, чтобы он уехал домой.

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В Нижнем Новгороде машина провалилась в яму, вырытую дорожными рабочими. Автомобиль почти на половину погрузился в ров, выкопанный для ремонта коммунальных систем, передает Newsnn.ru. Яма была огорожена, кроме того, там установлен предупреждающий дорожный знак. Пострадавших при аварии нет.

Под Ростовом задержали банду лже-полицейских. Двое местных жителей представлялись сотрудниками МВД и вымогали деньги, сообщает Rostovgazeta.ru. Так, они зашли в один из местных магазинов, представились полицейскими и обвинили продавца в том, что он продал алкоголь несовершеннолетнему. Когда напуганный мужчина отдал "полицейским" деньги, они скрылись с места преступления.

В Екатеринбурге произошло кровавое убийство. По информации Tagilcity.ru, о преступлении в полицию сообщил один из местных жителей. Он увидел, как в лифт жилого дома забежал человек с окровавленными руками. Свидетели забили тревогу и вызвали полицию, которая обнаружила в одной из квартир дома труп. По предварительной версии, один из жильцов съемных апартаментов убил другого. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Татарстане под снежной лавиной погиб подросток, передает Inkazan.ru. Тело 15-летнего школьника обнаружили на дне оврага. По предварительным данным, молодой человек погиб, когда гулял вместе с друзьями неподалеку от оврага. Он оступился и упал на дно глубокого рва. От неосторожного движения мальчика на него покатилась лавина снега, которая и погребла его под собой.

Подъезд в одном из домов Тюмени превратился в болото: еще 3 февраля там прорвало канализационную трубу, и отвратительная жижа начала стекать по шахте лифта и лестнице, передает Nashgorod.ru. Для устранения проблемы управляющая компания вызвала уборщиц с тряпками, а вовсе не сантехников, которых так ждали задыхающиеся жильцы.

Очень агрессивный омич угрожал бригаде медиков, которые отказывались вколоть ему успокоительное, сообщает Gorod55.ru. По информации издания буйный пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил, что веселье зашло слишком далек и вызвал медиков, чтобы не потерять над собой контроль. Однако, коварные эскалопы заметили, что мужчина был пьян и не стали вкалывать ему успокоительное – это могло бы привести к смерти пациента. В итоге, врачи вызвали полицию, которая нейтрализовала мужчину не хуже успокоительного. Ночь он провел в отделении полиции.  

В Ижевске пьяный мужчина получил штраф за ложный вызов полиции. Как сообщает Udm-info.ru, находясь на вокзале, местный житель внезапно понял, что умудрился где-то потерять билет на поезд, паспорт, деньги и банковские карты. Запаниковав, мужчина вызвал полицейских. Когда наряд приехал на выручку растеряшке, оказалось, что все ценные вещи внезапно материализовались у него в кармане куртки. Полицейские волшебства не оценили и составили протокол об административном правонарушении. Суд оштрафовал мужчину на 1000 рублей. Так что деньги он и правда потерял.

Житель Волгоградской области решил привезти из Москвы 3,5 килограмма наркотиков, передает Novostivolgograda.ru. По информации издания, полицейские остановили такси, на котором мужчина ехал из Москвы в Волгоград. Во время разговора с водителем сотрудники ГИБДД заметили, что пассажир сильно нервничает. В итоге, у него нашли с собой пакеты с запрещенными веществами.

В Башкирии мужчина зарезал жену из-за того, что та доставляла неудобства его друзьям, сообщает Mkset.ru. По версии следствия, обвиняемый вместе с приятелями распивал дома алкоголь, а его благоверная несколько раз попросила друзей мужа отправляться домой. Мужчине стало неловко перед гостями, он схватил нож и ударил им в грудь супругу. 

Автор: Михаил Войцеховский5 февраля 2018, 20:37

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