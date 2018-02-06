В шиномонтаже под Москвой мужчине изрезали ягодицу

Конфликт между двумя мужчинами в подмосковной деревне Мамоново завершился поножовщиной. ЧП произошло в помещении шиномонтажа.
По данным РЕН ТВ, 34-летний мужчина схватил палку и несколько раз ударил 31-летнего оппонента. После этого злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов неприятелю в ягодицу.
Пострадавший госпитализирован. По данному факту проводится проверка.
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