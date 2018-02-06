В страшном ДТП под Петербургом погибли 9 человек

В Ленинградской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария произошла около 06:20 на дороге Тихвин – Новая Ладога, передает FlashNord.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где протаранил большегруз. Жертвами ДТП стали девять человек – все они находились в автобусе, пишет "Утро.ru".
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